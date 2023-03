Inter, Buchanan sempre nel mirino: rinforzo giusto anche se arrivasse De Zerbi

L'Inter, come noto, potrebbe sacrificare Dumfries in estate. Chi arriverebbe quindi al suo posto? I nerazzurri ormai da tempo hanno messo nel mirino un profilo su tutti, che per caratteristiche tecniche e cifre rappresenterebbe il giusto incastro. Si legge sul Corriere dello Sport: "Il club nerazzurro continua a tenere aperto il canale di comunicazione con i rappresentanti di Buchanan, vale a dire l’esterno canadese grande favorito per prendere il posto di Dumfries. È da mesi ormai sul taccuino dei dirigenti nerazzurri, che costantemente si aggiornano sulla situazione. Per acquistarlo dal Bruges dovrebbe essere sufficiente una cifra attorno ai 15-20 milioni: sostenibile, quindi, con l’olandese quotato almeno 50, un po’ meno con il suo valore dimezzato. Al momento, comunque, non ci sono stati cambiamenti di rotta in viale Liberazione: Buchanan resta nel mirino".