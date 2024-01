Inter, con la Lazio coi titolari. Rientra Acerbi, l’unico vero ballottaggio è in fascia destra

"Inzaghi dovrebbe confermare l’undici che ha stravinto a Monza sabato scorso, con l’unica eccezione del rientro di Acerbi al centro della difesa al posto di De Vrij. L’unico grande dubbio sembra essere sulla fascia destra, dove Dumfries e Darmian si giocano una maglia. Ma l’olandese sta meglio, ha superato il lieve affaticamento della scorsa settimana ed è pronto al sorpasso. Non valgono i ragionamenti in ottica finale, non sarebbe corretto farli, almeno così la pensa Inzaghi: la possibilità di giocarsi il trofeo va prima conquistata, poi semmai analizzata. La squadra ha studiato al video la Lazio, con molti riferimenti alla vittoria di un mese fa all’Olimpico. Inzaghi non toccherà la coppia d’attacco: sarà ancora Thuram con Lautaro, il francese alla ricerca del primo trofeo in carriera, il secondo a caccia del primo successo da capitano. In serata, poi, i dirigenti nerazzurri hanno partecipato alla cena organizzata dalla Lega Serie A", aggiunge Gazzetta.