Inter, Inzaghi quasi infallibile nei dentro o fuori. Ha un’abilità fondamentale in queste gare

Gli ultimi due precedenti non sono positivi ma fino alla finale col Cityi Inzaghi non aveva mai sbagliato un appuntamento

"Fino alla finale col City, l'Inter di Inzaghi nelle partite secche non aveva mai sbagliato. Poi la sfortunata gara di Istanbul in Champions e in questa stagione l'uscita agli ottavi di finale di Coppa Italia col Bologna. Tra Supercoppa e Coppa Italia Inzaghi aveva sempre fatto bottino pieno vincendo due Coppa Italia e due Supercoppe. Oggi pomeriggio l'allenamento di avvicinamento alla Lazio. In due anni e mezzo il tecnico ha mostrato la sua abilità nel preparare le sfide a eliminazione diretta, senza contare i vari turni di Champions andata e ritorno", analizza Sky Sport.