C'è l'accordo tra l'Inter e il Leicester per il passaggio di Stefano Sensi al club inglese. A Skysport, Gianluca Di Marzio ha parlato di un'operazione da due mln di euro complessivi legati alle presenze e alla promozione del Leicester dalla Championship alla Premier League: in questo momento la squadra di Maresca è prima.

Per il trasferimento del calciatore, che è in Arabia Saudita con la squadra di Inzaghi in questo momento, manca anche un tassello fondamentale: gli inglesi devono prima cedere per la solita vecchia questione del Fair Play finanziario.