Delusione Sanchez e Arnautovic. Inter, Taremi a giugno ma c’è uno scenario per gennaio

"Sanchez è fermo a 2 gol, di cui uno su rigore, in 440 minuti. Arnautovic è a quota uno, a Lisbona, in 385’. Per una squadra che è arrivata fino al 12 dicembre prima di incappare in una gara senza reti segnate, il bottino è davvero misero. C’è bisogno di una scossa, magari potrà darla la partita di Coppa Italia della prossima settimana col Bologna, visto che domenica contro la Lazio tornerà titolare la ThuLa. Ma è evidente che qualche riflessione in casa Inter andrà fatta anche in ottica mercato.

A oggi i dirigenti nerazzurri escludono qualsiasi tipo di intervento, ma il capitolo non è chiuso. Per Sanchez continuano a suonare – al momento invano – sirene dall’Arabia Saudita, su Arnautovic invece non si registrano movimenti. In entrata l’Inter non ha messo nel mirino altri nomi al di fuori di Mehdi Taremi. È una pista solida per giugno, quando andrà in scadenza con il Porto. Ma è bene tenere le antenne dritte", scrive La Gazzetta dello Sport.

