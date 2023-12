Impallomeni: “L’Inter vuole vincere lo scudetto, è evidente. Ci stanno le scelte di Inzaghi”

Perché Inzaghi non è partito con la squadra titolare. Ha già pensato alla Lazio?

"Non mi sento di criticarlo. Alla fine le partite le puoi vincere anche in coda. Non so se sarebbe cambiato qualcosa con i titolari, ma un allenatore deve saper convolgere tutta la rosa. Non dimentichiamoci poi che certe rotazioni servono anche per la Lazio, che non sarà una trasferta facile. Ma ci sta che sia così".