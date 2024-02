Dopo la vittoria sulla Roma in rimonta, l'Inter ha ricevuto ieri sera una bella notizia dalla gara della Juventus. L'Udinese ha vinto contro i bianconeri a Torino e ora la squadra di Allegri è lontana 7 punti dall'Inter con una gara in più. Un distacco non da poco.

"Proprio nel momento in cui il percorso indicava la salita, Simone Inzaghi ha usato bene i rapporti della bicicletta, l’Inter si è alzata sui pedali e se n’è andata in fuga. Ci fosse ancora l’indimenticato Sandro Petrini, sembrerebbe quasi di scorgerlo mentre urla «non ci prendono più, non ci prendono più». Ieri sera una stella - la seconda - è diventata all’improvviso visibile e a forti tinte nerazzurre. Il ritmo che impresso l’Inter al campionato nelle ultime tre settimane, al ritorno dalla Supercoppa di Riad, si è dimostrato impossibile da sostenere per la Juventus di Allegri. Tre partite, nove punti, peraltro match vinti neppure brillando sotto ogni punto di vista. L’Inter ha in mano lo scudetto. Ed è la miglior notizia possibile proprio nei giorni in cui sta per tornare la Champions League, che inevitabilmente qualche energia psicofisica la porterà via", analizza La Gazzetta dello Sport.