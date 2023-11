Thuram, impatto straordinario all’Inter. Deschamps ringrazia e Inzaghi lo aspetta per la Juve

Se Lautaro Martinez trascina l'Inter con gol e con il suo carattere, non è stato da meno l'impatto del suo compagno di reparto Marcus Thuram . Il francese, arrivato in estate a parametro zero, ha saputo subito calarsi nell'ambiente nerazzurro. Inzaghi ne ha esaltato le sue qualità e il tandem con Lautaro funziona a meraviglia.

"Il suo avvio di annata con l’Inter è stato sorprendente per l’impatto con cui è riuscito a calarsi in un campionato nuovo e in un ruolo che ha iniziato ad “annusare” solamente nella scorsa stagione, giocando per altro con un sistema differente, il 4-2-3-1 o 4-3-3. Da attaccante esterno a centravanti unico, fino al ruolo di partner ideale di Lautaro Martinez. Gol (5 fra campionato e Champions), assist (5 in A, il migliore di tutti finora), rigori procurati (3), sponde, movimenti e progressioni. Un campionario completo che ha avuto l’effetto di portarlo finalmente a trovare il gol anche in nazionale", sottolinea Tuttosport.