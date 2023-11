Zielinski, dall’Inter offerta pronta. Juve al rialzo se parte Rabiot. E anche per Djalò…

"Un braccio di ferro analogo si prospetta per Tiago Djaló, difensore del Lilla in scadenza di contratto il 30 giugno 2023. Anche sul portoghese si sono mosse sia la Juve che l’Inter, ma con i nerazzurri attualmente in pole. Per quanto il centrale ex Milan, attualmente ai box dopo l’operazione al crociato del ginocchio destro lesionato a marzo, sia in cima alla lista dei desideri di Giuntoli per rinforzare la difesa. Gli uomini di Marotta si sono già portati avanti e non sono lontani dall’arrivare a dama", aggiunge Gazzetta.