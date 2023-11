Deschamps: “Thuram? Buona partita, non era semplice per lui. Ora ha bisogno di…”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 14-0 della Francia contro Gibilterra, il CT francese Didier Deschamps ha parlato anche della prestazione di Marcus Thuram, in campo per 66' e autore del gol del momentaneo 2-0:

"La sua partita non è stata facile, non è semplice affrontare da punta una difesa a tre. A Marcus piace avere un po' di spazio e non ne aveva troppo. Gli ho chiesto di rimanere un po' più esterno per poi attaccare la profondità. Ha fatto anche gol. Con un colpo di tacco ha avviato l'azione che ha portato al colpo di testa di Griezmann. La sua è una buona partita, ha avuto più minuti rispetto alle ultime partite. Ha bisogno di tempo tempo, di giocare partite, per acquisire un po' più di esperienza"