Thuram, da quasi vice-Giroud al Milan a erede di Lukaku all’Inter: è nato tutto così

Sarà un derby speciale per Marcus Thuram. Dopo la settimana perfetta con il primo gol in nerazzurro contro la Fiorentina e la prima rete con la nazionale francese, l'attaccante si prepara per la stra-citaddina. Avrà un sapore particolare per il classe 1997, che proprio la scorsa estate è stato a un passo dal Milan. Sembrava davvero in dirittura d'arrivo la trattativa, con Thuram pronto a diventare il vice-Giroud in rossonero, proprio come in nazionale. Ma l'Inter da tempo sottotraccia lavorava con l'attaccante stesso e il suo entourage e con un vero e proprio blitz ha chiuso l'operazione.