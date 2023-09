Moratti: “Rimasto male per Lukaku. Derby, spero decida Thuram. Inzaghi? Gli mando un messaggio”

«Sa, ogni tanto mia moglie scherzando me lo suggerisce: quando te la ricompri, la tua fidanzata?

«Vede, sentimenti a parte non ci sono più le condizioni. È cambiato il mondo, per tutti. Poi adesso sono arrivati pure i sauditi, che hanno risorse praticamente infinite».

«Qui parlo solo da tifoso. Allo stadio vado poco, vedo tutto in tv. Mi piace come fa giocare la squadra. Se inserisce Frattesi nel derby giuro che mi piace ancora di più».

«Eh, non me ne parli. Da esterno, ci sono rimasto male. Ha ripagato nel modo peggiore il club, i compagni, i fans».

