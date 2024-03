"No news, good news. Come previsto, ad Appiano Gentile l'allenamento mattutino del sabato ha visto Marcus Thuram tornare a lavorare in gruppo insieme ai compagni di squadra e Simone Inzaghi incassa l'ottima notizia: l'attaccante francese è definitivamente recuperato e sarà convocato per Inter-Genoa di lunedì, dove partirà dalla panchina con il desiderio di mettere nelle gambe qualche minuto nel secondo tempo, da subentrato. L'obiettivo è quello dichiarato di essere al 100% per Atletico Madrid-Inter del 13 marzo, ottavo di finale di ritorno di Champions League. Prima il calendario impone però la sfida ai liguri al Giuseppe Meazza e la trasferta di Bologna del prossimo sabato: serviranno per testare il fisico e per mettere fiato nei polmoni".