Nella sfida contro il Genoa di lunedì sera a San Siro il tecnico piacentino toccherà cifra tonda in campionato tra Lazio e Inter.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, nessuno prima di lui ha toccato quella quota con così tante vittorie: in caso di successo contro i gialloblù salirà a 179 vittorie in carriera, altrimenti resterà a 178, con 50 pareggi e 71 sconfitte.