Tottenham, rivolta web contro Eriksen: “Vattene subito! Paghiamo noi l’Inter per prenderselo?”

Christian Eriksen ha giocato titolare oggi in FA Cup contro il Middlesbrough. Ma la prestazione del danese, nell’1-1 finale, non ha per niente convinto i tifosi del Tottenham. Anzi, sul web si è scateanata una rivolta contro il centrocampista, invitato a più riprese a fare i bagagli per andare all’Inter il prima possibile. Anzi, qualcuno ha anche ironizzato: “Ma 20 sono i milioni che diamo noi all’Inter per portarselo via?”. I nerazzurri, invece, lo sognano ad occhi aperti.

Intanto, per Eriksen, l’idillio col Tottenham sembra finito. Ecco alcuni dei messaggi scritti oggi da sostenitori inglesi: