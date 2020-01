SM – Eriksen più vicino: “C’è una novità che ha fatto aumentare le chance di vederlo all’Inter”

Ben presto, da sogno quasi impossibile, Christian Eriksen, per l’Inter, si sta trasformando in una possibilità più che concreta. Se il preferito, almeno a gennaio, rimane Arturo Vidal, più adatto a calarsi in fretta, visti i trascorsi, nel calcio di Conte, il numero 10 danese sarebbe il colpo nella canna di Marotta che si fa via via più vicino.

E questo alla luce delle ultime novità. Perché alcune fonti vicine al giocatore e riportate da Sport Mediaset avrebbero raccontato come lo stesso Eriksen e il suo agente, Martin Schoots (che, secondo l’emittente, sarebbe in contatto continuo con l’amministratore delegato nerazzurro), sarebbero rimasti piacevolmente colpiti non solo dalla proposta contrattuale dell’Inter, pari a 10 milioni di euro a stagione più premi, ma anche dalla volontà del club nerazzurro di farne il proprio uomo immagine a livello mondiale per il futuro.

Non resta, dunque, che attendere i prossimi sviluppi. Ma l’Inter per Eriksen c’è, eccome.

(Sport Mediaset)