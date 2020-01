Non Zhang, non Marotta, non Conte: Inter, c’è il sì più importante per l’assalto a Eriksen

L’Inter fa sul serio per Christian Eriksen. E non solo per la prossima stagione. La certezza è firmata Corriere dello Sport, nel pezzo a firma di Pietro Guadagno.

Anzi, in viale della Liberazione prevale l’idea che sia più semplice agganciare il danese adesso piuttosto che a contratto con il Tottenham scaduto. Senza costi di cartellino, infatti, la concorrenza sarebbe ancora più agguerrita e “prestigiosa”, tra l’ingaggio del centrocampista e le commissioni per il suo agente, Martin Schoots.

Il sì più importante

L’acquisto di Eriksen sarebbe un acquisto sostenibile per il bilancio nerazzurro. Ed è proprio quello del bilancio il sì più importante, il sì che dà il via libera all’assalto.

“Sul tavolo sono rimasti i circa 25 milioni già stanziati per cartellino e commissioni, che trasformati in ammortamento annuale diventerebbero 5,5, la metà per i 6 mesi che restano di qui al 30 giugno: insomma, un costo sostenibile. Anche se poi il vero investimento dovrebbe essere fatto per gli emolumenti da garantire al giocatore, che non potranno essere inferiori a quelli che già percepisce Lukaku, quindi tra i 9 e 10 milioni di euro netti a stagione. Anche nel suo caso, però, come per il belga, ci sarebbe il decreto crescita ad attenuarne l’impatto a bilancio”, sottolinea il quotidiano romano.