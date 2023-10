Torino-Inter, le possibili scelte di Inzaghi: questa l’idea del tecnico. Cuadrado, la situazione

Ci siamo. La seconda sosta per le nazionali volge al termine e per l'Inter e Simone Inzaghi è tempo di rituffarsi nel clima campionato. Sabato i nerazzurri scenderanno in campo contro il Torino in quella che è storicamente una trasferta ostica. Il tecnico nerazzurro dovrebbe essere riuscito a evitare qualsiasi problema fisico ai convocati con le rispettive nazionali in giro per il mondo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, qualcuno rientra col fiato corto dopo due ore complessive di gioco, ma nessuno ritorna ad Appiano Gentile con un infortunio sulle spalle.