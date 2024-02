"L'Inter più bella degli ultimi anni? Sì. Mi ricorda il Barcellona che giocava a memoria. Per un tifoso come me vedere l'Inter giocare come ha giocato contro la Juventus, che non va sottovalutata, rimane negli occhi. Abbiamo avuto una difesa solidissima, un Pavard di grandissima qualità e un centrocampo dominato dai nostri giocatori. Bravo Inzaghi a mettere in campo una squadra piacevole a vedersi". Sono le parole di Marco TronchettiProvera, vice presidente esecutivo di Pirelli e noto tifoso nerazzurro, a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento', dopo il successo dell'Inter di Inzaghi sulla Juventus.