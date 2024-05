E' chiaro come il pensiero principale nella testa dei tifosi dell'Inter va alle modalità con cui Oaktree gestirebbe il club in caso di passaggio di proprietà, molto probabile, a suo favore. La risposta la dà oggi Tuttosport, spegnendo anche le varie illazioni sui social in merito ad un possibile fallimento della società: "Il club, sintetizzando brutalmente, ovviamente non è rischio il fallimento. Certo, rimane un indebitamento alto, 807 milioni lordi al 30 giugno 2023 destinati a calare intorno ai 700 nel bilancio in chiusura fine giugno 2024 (di cui 415 relativi al Bond in scadenza il 9 febbraio 2027) con una posizione finanziaria netta negativa di circa 310 che è un futuro proprietario dovrà fronteggiare. Ma la società per essere dichiarata fallita da un tribunale dovrebbe essere inadempiente nei confronti di soggetti come dipendenti, fornitori o altri creditori e sinora all’interno non ha avuto problemi in questo senso e anzi, il bilancio è in miglioramento da tre stagioni.