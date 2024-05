"Disperato, ma pure ponderato, quel messaggio delle 14.09 con cui Steven Zhang è andato all’attacco come neppure Lautaro nelle sue migliori giornate. L’avversario, o meglio, il bersaglio del presidente dell’Inter è chiaro, il fondo Oaktree, accusato di aver messo in atto «minacce legali» senza un «coinvolgimento significativo», «comportamento che sta ora creando una situazione di rischio per il club che potrebbe metterne seriamente a repentaglio la stabilità». Parole durissime, senza ritorno. Parole che rafforzano l’idea sullo sfondo. Si sposterà presto in campo legale, con tutti i pericoli annessi per la società nerazzurra, la partita tra Suning e il fondo californiano, che ora rivuole i milioni prestati nel 2021 (sono 375, interessi compressi). Al momento, però, Oaktree ha scelto di non rispondere all’attacco frontale cinese e di aspettare con l’orologio in mano l’ora X: dopodomani potrà escutere il pegno che aveva dato Steven in garanzia del prestito, ovvero le azioni stesse del club nerazzurro", scrive La Gazzetta dello Sport.