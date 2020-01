Vidal, Valverde frena ma l’Inter è sicura. Tocca a Felicevich e Conte lo aspetta a metà mese

Continua la caccia dell’Inter a un centrocampista. Nonostante le voci sempre più insistenti per Eriksen, il club nerazzurro per gennaio continua a spingere per avere Vidal. Ieri il tecnico del Barcellona Valverde ha detto in conferenza che non ci saranno altre cessioni, ma la trattativa dell’Inter non si ferma e c’è ottimismo in casa nerazzurra.

“L’uscita pubblica di Valverde non ha certamente allarmato l’Inter, che ha mosso i primi passi ufficiali per l’acquisto di Vidal prima delle feste, presentando un’offerta da 12 milioni di euro. Cifra ritenuta bassa dal Barcellona, comunque aperto al dialogo. La distanza tra domanda (20 milioni) e offerta non è così elevata e il lavoro diplomatico di Fernando Felicevich – agente di Vidal – dovrebbe facilitare la chiusura dell’operazione in tempi più o meno rapidi. Come successo già in estate per l’affare Sanchez, il ruolo dell’agente – insieme alla volontà del giocatore di trasferirsi a Milano – saranno decisivi. Conte aspetta Vidal per metà mese, per l’inizio del girone di ritorno per intendersi. Lui dovrà essere l’arma in più per l’assalto alla “loro” vecchia cara Juventus”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“Nel frattempo Vidal deve pensare a fare il professionista in campo fino in fondo. Il cileno è rientrato come previsto – e come Luis Suarez e Leo Messi – a Barcellona il 2 gennaio e si è allenato due volte coi compagni. E ieri giustamente è stato convocato in vista del derby di oggi con l’Espanyol. La commissione mista Liga-Afe (il sindacato calciatori) ha respinto la richiesta legale avanzata contro il proprio club da Vidal per mancati pagamenti pari a 2,4 milioni di euro. Il cileno vorrebbe tanto andare all’Inter.

Ieri Valverde ha detto chiaramente che non si aspetta altre partenze dopo quella «inattesa e sorprendente» di Aleñá, prestato al Betis grazie a una clausola del suo contratto di cui Valverde, per sua stessa ammissione, non conosceva l’esistenza. Valverde ha dunque preso posizione, ha fatto sapere al mondo che conta su Vidal e che non lo vede a Milano. Il Re Arturo però se ne vuole andare e il Barça ha bisogno di soldi. Due questioni importanti che alla fine potranno pesare più del desiderio di un allenatore. La strada sembra tracciata: un paio di settimane e l’Inter avrà un nuovo guerriero nel motore”, aggiunge il quotidiano.