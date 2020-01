Pedullà – Vidal, l’Inter è pronta ad alzare l’offerta al Barça: i dettagli. Su Eriksen…

Le dichiarazioni di Ernesto Valverde su Vidal alla vigilia del derby contro l’Espanyol sembrano manifestare la volontà del Barcellona di non privarsi del cileno. Come riporta Alfredo Pedullà, però, l’Inter non si arrende:

“Arturo Vidal resta il chiodo fisso, l’Inter non molla di un centimetro, ben oltre le dichiarazioni di Valverde che continua a confermarlo per l’intera stagione, ma cosa dovrebbe fare l’allenatore? In realtà l’Inter non si abbatte, ha il sì del cileno, è disposta a aumentare la proposta da 12 a 15-16 milioni magari ritoccando anche la formula (da diritto a obbligo). L’Inter è in costante contatto con Felicevich, aspetta il momento giusto per colpire”.

ERIKSEN PER L’ESTATE – L’esperto di mercato, poi, riporta aggiornamenti su Eriksen:

“Dalla Danimarca danno accordo raggiunto con il Tottenham, 20 milioni già a gennaio. In realtà, oggi non è così: l’Inter lavora per luglio, conoscendo le cifre alte (d’ingaggio) e la concorrenza (proposto anche alla Juve, e non solo). Di sicuro è un profilo che piace molto ma a chi non piacerebbe?”.