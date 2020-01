Vidal, Valverde fa muro ma il Barcellona pensa ad un altro. L’Inter aspetta una sua mossa

ossibile che Vidal – convocato per il derby di stasera con l’Espanyol – torni alla carica per essere venduto nei prossimi giorni, magari dopo la Supercoppa di Spagna (8-12 gennaio). O per lo meno, questo è quello che si aspettano a Milano, soprattutto Conte”.

Conte si aspetta da Vidal una mossa. Il giocatore è da tempo nel mirinoe, anche se Valverde ha escluso al momento una sua partenza , non è ancora da escludere nulla. Dopo la cessione in prestito di Alena al Betis, ha spiegato, non si aspetta un’altra cessione. Ma il club blaugrana starebbe corteggiando Dani Olmo e se arrivasse lui si potrebbe pensare alla cessione del centrocampista cileno. TuttoSport scrive: “P