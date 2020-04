Vidal ha scelto l’Inter: via da Barcellona solo per Conte. E infatti ha detto no a…

Arturo Vidal e l’Inter, ci risiamo. Il cileno è tornato nuovamente, prepotentemente, in orbita nerazzurra. Sia per il continuo assalto del Barcellona a Lautaro Martinez, sia per la stima intatta che Antonio Conte nutre nei confronti del “Guerriero”.

E le voci, in Spagna, si fanno ormai assordanti. Vidal sa che, probabilmente, lascerà la Catalogna ma ha detto no a tutte le offerte perché ha già chiaro quale vuole che sia il suo futuro: l’Inter.

Secondo Fox Sports, Vidal ha rifiutato due ricche offerte arrivate dalla Cina perché vuole continuare a giocare ad alto livello in Europa. Non solo, ha già scelto la prossima destinazione. “La scelta è ricaduta sull’Inter, che già è stata ad un passo dall’ingaggiarlo a gennaio. Un affare frustrato dal no del Barcellona, non soddisfatto dall’offerta nerazzurra”, sottolinea El Mundo Deportivo.

Ora, però, l’affare sembra essere ripartito, con ottime chance di andare in porto.