Inter, ecco perchè il Barcellona insiste per inserire Vidal nell’affare Lautaro

Il Barcellona continua a studiare la strategia migliore per arrivare a Lautaro Martinez: l’idea dei catalani è quella di inserire delle contropartite tecniche che possano abbassare l’esborso economico dell’operazione. Il club blaugrana ha già stilato una lista di calciatori sacrificabili per far cassa: tra questi figura Arturo Vidal, a lungo inseguito proprio dall’Inter e in scadenza di contratto nel 2021. Proprio per evitare di perderlo a zero tra un anno, secondo il quotidiano catalano Sport, il Barcellona starebbe insistendo con i nerazzurri per inserirlo nell’affare Martinez.