Inter, Zhang ancora assente: ecco perchè. Oaktree in attesa. E a Zilliacus ha detto…

L'Inter continua a volare, ma ad assistere ai successi dei ragazzi di Simone Inzaghi non c'è Steven Zhang: il presidente nerazzurro è lontano da San Siro ormai da inizio stagione, e non ci sarà nemmeno per la gara di martedì contro la Real Sociedad, oltre che per l'abituale cena natalizia. Un'assenza che, complice anche l'incertezza sul futuro societario (maggio del 2024 è il termine ultimo entro il quale estinguere il prestito con Oaktree), non può non far rumore.