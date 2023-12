TS – Inter, arriva l’Arabia Saudita: trattativa con il governo di Riad non per il club ma…

"Ma l'Arabia Saudita continua a guardare verso il club nerazzurro, adesso in veste di partner commerciale. Un indizio di conferma arriva dalla Roma. La società giallorossa ha da poco concluso un accordo biennale per lo sponsor di maglia con Riyadh Season, festival di intrattenimento ospitato dalla capitale saudita. Nelle ultime stagioni Inter e Roma hanno condiviso alcune scelte in ambito commerciale, in particolare la decisione di affidarsi a Digitalbits, poi insolvente a causa della crisi che ha travolto le criptovalute. Le affinità sono proseguite con Qatar Airways, sponsor della Roma dal 2018 al 2021, da poche settimane partner dell'Inter con la possibilità di comparire sulle maglie nerazzurre dalla prossima stagione al termine dell'intesa con Paramount".

"Le indiscrezioni su discussioni in corso tra la dirigenza nerazzurra e l'Arabia Saudita dimostrano che potrebbe esserci una nuova tappa di questo percorso in comune tra Inter e Roma. Per evoluzioni più importanti, legate al cambio di proprietà, invece, l'indirizzo non dovrebbe essere a Riad. E non è escluso che, al netto di un rifinanziamento del debito con Oaktree, la svolta potrebbe arrivare non prima della fine di questa stagione quando scadrà il termine del rimborso del prestito del fondo californiano a Suning".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.