Inter, prova di forza e messaggio alle rivali. Inzaghi scopre una nuova risorsa

Un messaggio forte al campionato: possono cambiare gli interpreti, ma non lo spartito. Contro l'Udinese è servito il rigore trasformato da Calhanoglu per sbloccare il punteggio e stappare la partita, dopo diverse occasioni non concretizzate. Da lì in poi sui malcapitati bianconeri si è abbattuto un uragano che ha portato in dote le reti di Dimarco e di Thuram: 7 minuti che, di fatto, hanno scritto la parola "fine" sull'incontro. Nella ripresa ci ha pensato Lautaro Martinez a calare il poker, interrompendo un digiuno casalingo che durava dal 7 ottobre.