Zhang si tiene l'Inter — Si poteva temere visto che il 20 maggio scadono i termini per la restituzione del maxi-prestito ricevuto tre anni fa da Oaktree, ma Steven ha ormai evitato quel rischio imboccando con decisione la strada del “riscadenzamento” dei termini. Tra i corridoi di viale della Liberazione negli ultimi giorni non è passata inosservata la presenza sia di alcuni membri del board del fondo americano, che ha erogato il finanziamento nel 2021, sia di altri top manager di Goldman Sachs, uno dei due “advisor” assieme a Raine Group incaricati di cercare nuovi partner per Suning. Prima si sono gustati il gol di Arnautovic all’Atletico direttamente dalle poltroncine rosse di San Siro e poi hanno approfittato del viaggio milanese per parlare di conti. In ballo gli oltre 350 milioni (275 più interessi) da restituire in base a un prestito che, come garanzia, aveva proprio il pegno delle azioni del club.

Oaktree bis, i dettagli — Visto che il miliardo e duecento milioni di valutazione minima ha frenato finora eventuali compratori, proseguire con il finanziamento è la strada preferita. Farlo con lo stesso istituto darebbe più tranquillità anche nei tempi perché la struttura giuridica esiste già: va cambiata la data di scadenza (l’ultima era di tre anni, possibile si scenda di uno) più il tasso di interessi, che probabilmente crescerà di poco rispetto all’attuale già alto 12%. L’Oaktree-bis non sta comunque nascendo per caso, ma è figlio anche del lavoro di questi anni per raddrizzare la barca: aveva imbarcato acqua pericolosamente durante e subito dopo la crisi Covid, adesso naviga in acque molto più tranquille. Il fondo Usa ha, infatti, apprezzato la nuova capacità di coniugare risultati e sostenibilità, oltre che la riduzione del monte ingaggi e l’aumento del fatturato: nella stagione della finale di Champions si è attestato a 425 milioni, +60 dei ricavi al netto del player trading.

Questione sponsor — Proprio su questo terreno, un’aggiunta arriverà con l’accordo sul tavolo di Zhang per lo sponsor di maglia: addio Paramount +, che ha traghettato a cifre basse (appena 11,5) per questo 2023-24. Anzi, con l’obiettivo di crescere e avvicinarsi ai 30 milioni che Emirates garantisce ai cugini del Milan, sono ancora in piedi le trattative con un paio di aziende aeree con base in Medio Oriente: non solo Qatar Airways, ma anche Riyadh Air, compagnia di bandiera saudita che volerà solo nel 2025 (è già sponsor proprio dell’Atletico). Non bastasse, ha scalato posizioni anche Betsson Group, colosso svedese legato alle scommesse che ha tra i marchi di punta StarCasinò. Se quest’ultima trattativa prevalesse, sulle maglie finirebbe comunque la scritta StarCasinò.Sport, brand di “intrattenimento” sportivo: un modo per “aggirare” il Decreto Dignità, che impedisce le sponsorizzazioni di betting nel calcio, ma servirebbe pur sempre un ultimo ok dell’AgCom.

Tra stadio e... — Ciò che conta di più, però, è pur sempre il campo su cui governa Inzaghi, destinatario di sms presidenziali, così come altri giocatori simbolo. Il concetto della performance sportiva, da mantenere su questo livello di eccellenza, lo ha ribadito ancora una volta lo stesso Zhang in videoconferenza nell’ultima settimana: “ciclo” è una parola italiana che gli piace ormai quasi quanto “stabilità” e “stadio” (si attende al varco il sindaco Sala, mentre si va avanti col progetto Rozzano-Assago).

... ritorno a Milano — E proprio per allargare ancora la bacheca si è data continuità al management: dall’a.d. Beppe Marotta al d.s. Piero Ausilio, tutti hanno allungato fino al 2027. Zhang non li vede vis a vis dall’estate, ma adesso pare essersi deciso a prenotare finalmente il viaggio di ritorno: l’idea è essere a Milano ad aprile, dopo la pausa delle nazionali e, magari, prima di un quarto di finale di Champions che tutti bramano. In ogni caso, la seconda stella vorrebbe festeggiarla di persona a San Siro. La prossima estate, invece, il viaggio potrebbe avere direzione opposta, dall’Italia verso la Cina. La proprietà Suning spinge per un “summer tour” nella Repubblica Popolare e manca solo l’ultimo via libera. La tournée sarebbe tra fine luglio e inizio agosto, e pazienza se, a causa dell’Europeo, qualche big potrebbe mancare: gli Zhang vogliono comunque un passaggio da Nanchino. Un altro modo per ribadire che l’Inter è (e resta) loro", si legge.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

