"L’attuale scadenza è fissata al 20 maggio 2024, ma il numero uno nerazzurro da mesi sta lavorando, insieme agli advisor Goldman Sachs e Raine Group, per spostare in avanti la nuova deadline. Chiaramente la somma finale sarà probabilmente più alta rispetto ai 385 milioni che avrebbe dovuto versare il 20 maggio, perché Oaktree per concedere altro tempo, alzerà ulteriormente i tassi. Dalle indiscrezioni Zhang dovrebbe avere altri due anni per rientrare: l’accordo, infatti, dovrebbe essere inferiore al precedente (di tre anni), ma è difficile pensare che la scadenza venga spostata di soli dodici mesi, anche perché la stagione ’24-25, soprattutto sotto l’aspetto economico, sarà un crocevia importante per il club nerazzurro", spiega Tuttosport.