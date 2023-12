Zhang: “Obiettivo seconda stella. Inter stabile, Strada giusta”. Spiegate le scelte di Inzaghi

"Inter è dove deve essere. Abbiamo un sogno, la seconda stella. E lavoriamo per realizzarlo». "È tutto qui, senza bisogno di cercare altrove chissà cosa. Il cuore è nelle parole del presidente Steven Zhang, ieri sera alla cena di Natale del club: l'Inter ha in testa lo scudetto. La seconda stella è il traguardo fisso davanti agli occhi, quello per cui la squadra sente di non dipendere da nessun altro. Ma lo è anche per i dirigenti, come pure per l'allenatore che fa le scelte. E le scelte, appunto, fin qui hanno detto che i nerazzurri hanno dato priorità al campionato piuttosto che alla Champions League. La formazione titolare, al netto degli infortuni, è scesa in campo al completo dall'inizio solo una volta, in Champions, alla seconda giornata contro il Benfica. Solo in quella occasione Inzaghi ha scelto di privilegiare l'Europa. Nelle altre cinque uscite il turnover è sempre stato robusto", rivela La Gazzetta dello Sport.