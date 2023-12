Inter, primi per evitare le big e per accontentare Zhang: 2,8 mln con la vittoria

L’Inter deve vincere per forza per chiudere il girone di Champions al primo posto e avere un sorteggio più abbordabile

Per il prestigio, per i soldi e anche per avere un sorteggio più morbido agli ottavi. Inzaghi farà turnover ma vuole il primo posto che significherebbe anche ritorno degli ottavi a San Siro.

"C'è una bella differenza fra vincere il girone e arrivare secondi. Se l'Inter stasera batte la Real Sociedad, va al sorteggio degli ottavi già sicura di scansare Real Madrid, Bayern Monaco, City, Arsenal e Barcellona, probabilmente l'Atletico di Simeone. La mina vagante sta nel girone del Milan e si chiama PSG, che fa ancora in tempo a finire primo, secondo o terzo. Inzaghi ha pochi dubbi. «Dobbiamo vincere per il prestigio e per avere un sorteggio più soft», spiega il tecnico, senza aggiungere che i 2,8 milioni che l'Uefa accoppia in ogni partita alla vittoria, fanno sempre molto comodo alle casse degli Zhang. Presidente assente anche stasera, sempre trattenuto in Cina. Salterà anche la festa di Natale", scrive il Giornale