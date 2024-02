In casa Inter c'è grande felicità per la vittoria contro l' Atletico Madrid . I nerazzurri hanno vinto il primo round e dovranno riconfermarsi in trasferta, nel ritorno in programma il 13 marzo. Intanto c'è grande soddisfazione per la prestazione del gruppo, dove tutti ma proprio tutti si sentono e sono indispensabili. E se l'euforia negli spogliatoi è grande, anche quella sui social è dilagante. E sta diventando virale.

Siparietto social

Tra gli scatti della serata a San Siro ce n'è uno che è diventato virale, quello che immortala Simone Inzaghi intento a dare indicazioni e FedericoDimarco perfettamente sincronizzato con i movimenti del mister. Un'occasione perfetta per lo sfottò di Marcus Thuram, che ha commentato con un "Siediti". E Dimash ha ribattuto così: "Let me cook". Risate e like di approvazione da parte dei tifosi nerazzurri ma anche dal presidente Steven Zhang, che è intervenuto approvando il siparietto diventato ormai virale: "This is top".