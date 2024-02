Zielinski all’Inter? Il padre annuncia: “Lascerà il Napoli, ma resterà in Italia”

Il polacco come miglior calciatore del 2023 tra i suoi connazionali è ormai deciso a lasciare la piazza che lo ha accolto 8 anni fa per una nuova avventura

Piotr Zielinski giocherà gli ultimi mesi con la maglia del Napoli e poi inizierà una nuova avventura. L'Inter lavora sul centrocampista polacco, per stessa ammissione dell'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta, che ha anche parlato con Aurelio De Laurentiis. Un nuovo parametro zero, insieme a Taremi, potrebbe arrivare alla corte di Simone Inzaghi in estate.