"Dovevamo fare gol nel primo tempo, abbiamo avuto chance anche nel secondo. Abbiamo avuto 5-6 occasioni favorevoli, non le abbiamo sfruttate. Abbiamo difeso anche bene a parte l'ultimo cross dove abbiamo rischiato di capitolare. Quello di oggi è un punto importante, ci dispiace non aver colto i tre punti, abbiamo regalato un punto all'Udinese, un punto al Napoli alla fine su rigore, un punto alla Lazio. Punti che se sommati ci avrebbero messo in una condizione più serena. Futuro? E' un momento bellissimo, dobbiamo centrare due obiettivi e dobbiamo lavorare per questo con voglia ed entusiasmo. Sarebbe stato peggio se non avessimo avuto questi obiettivi da raggiungere. Solo dopo si saprà qualcosa del mio futuro? Quello è come fare 1+1, matematico"