Arrivano conferme sulle probabili scelte di Simone Inzaghi per Inter-Cagliari, match in programma questa sera a San Siro. I nerazzurri puntano ad un'altra vittoria per avvicinarsi all'obiettivo della seconda stella, ormai sempre più vicino.

Come appreso da Fcinter1908.it, Inzaghi rilancerà dal 1' Bastoni e Darmian, con Bisseck che prenderà il posto dello squalificato Pavard mentre Dumfries e Carlos Augusto andranno in panchina. In difesa c'è Acerbi con De Vrij che torna però a disposizione. A centrocampo sono confermati i tre titolari con Mkhitaryan - nessun riposo per lui, unico in diffida -, Barella e Calhanoglu, nonostante Inzaghi ieri in allenamento abbia anche provato soluzioni alternative, mentre in avanti sarà Sanchez a far coppia con Thuram, vista la squalifica di Lautaro. Arnautovic, invece, partirà dalla panchina e potrà tornare utile a gara in corso.