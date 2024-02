«Cosa mi porto dietro di buono questa sera? Il coraggio nel primo tempo. Siamo andati a prenderli alti. Loro possono segnare in qualsiasi modo tu difendi. Devi migliorare perché devi segnare quando hai le occasioni e devi mantenere l'equilibrio perché poi basta un episodio adesso la forza dell'Inter è devastante e lo stanno dimostrando in Italia e in Europa ma questi errori non devi farli con altre squadre quando gli errori influenzano il risultato», ha aggiunto.

«Quando si affrontano all'inizio i grossi club magari sono in fase di rodaggio e si può fare più risultato, poi con il passare del tempo, in campionato vengono fuori i veri valori. Ora l'Inter è in condizione psico-fisiche importanti, non ha concesso neanche un tiro all'Atletico Madrid. Noi dobbiamo migliorare e lavorare quotidianamente con la massima intensità», la conclusione di D'Aversa.

(fonte: SS24)

