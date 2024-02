Non può che essere estremamente soddisfatto della sua Inter. Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, dopo l'ennesima bella vittoria a Lecce: "Abbiamo fatto un'ottima partita con alcuni momenti in cui abbiamo dovuto soffrire insieme. Sull'1-0 hanno avuto un'occasione. A 72 ore dall'Atletico sapevamo che affrontavamo una squadra che corre, sapevamo che sarebbero stati aggressivi. L'abbiamo preparata in due giorni e mezzo con la massima concentrazione che serve per preparare partite come questa. Segnale di Frattesi e de Vrij? Per un allenatore è il massimo che si possa chiedere: ho cambiato tanti giocatori, ma i principi sono rimasti uguali. Sono molto molto soddisfatto. Non avevo dubbi sui sostituti. Abbiamo sempre avuto 5-6 giorni per preparare le partite, ora sarà più difficile. L'obiettivo è continuare a vincere senza perdere giocatori. Bisognerà essere bravi nei recuperi. Doseremo le energie ma non la fatica".

"Calhanoglu? Ha avuto un indolenzimento nell'ultimo allenamento. L'abbiamo portato pensando che la situazione potesse migliorare. Non lo abbiamo rischiato, domani farà un controllino. Speriamo chiaramente di non perderlo. Acerbi quando rientrerà? Domani farà un controllo, domani ne sapremo qualcosa in più. I nostri principi non devono cambiare. Audero, Bisseck, Asllani: il primo gol è partito da loro. Tante belle notizie ma il percorso è ancora lungo e difficile. Le squadre non mollano. Carlos Augusto sta facendo molto bene, ci sta dando grandi soddisfazioni. Bravissima la società a strapparlo ad una grande concorrenza. Non sta mai deludendo, gioca in tanti ruoli. Dati fisici straordinari. Giocatore moderno, deve continuare così a lavorare come stanno facendo tutti i suoi compagni. Lecce? Ha trovato una grande Inter. Fino al 2-0 ci ha messo in difficoltà. Allenata molto bene, sta facendo il suo percorso. Sta perdendo qualche punto ma non ci deve essere allarme. Ottimi giocatori, ottima società, ottimo pubblico. Bravissimo D'Aversa, porterà secondo me il Lecce alla salvezza", ha concluso Inzaghi.