Di Marzio: “Roma, De Rossi allenatore ideale: mi stupirei davvero se ora…”

In studio a Sky Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato anche del futuro di Daniele De Rossi. “Mi stupirei se non arrivasse in tempi brevi un rinnovo di contratto. Lui ha solo un bonus per la Champions perché ci credeva e i fatti lo dimostrano. La Roma è in quella zona e può arrivarci, credo sul campo si meriti il rinnovo. Oggi credo sia l'allenatore ideale per programmare la prossima stagione dei giallorossi. Mi aspetto un segnale in tempi brevi, magari alla sosta già, non a fine stagione ecco. Così dai anche un segnale ai giocatori in rosa e a quelli che si vogliono trattare. Che io sappia non avevano già parlato, la prima chiamata è arrivata la sera dopo il ko col Milan. Non era stato pre-allertato da quel che so, no”.