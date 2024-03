FCIN1908 / Inter, Inzaghi concede un giorno libero. Frattesi ok, per Calhanoglu previsto…

Giornata libera in casa Inter . Simone Inzaghi ha concesso un po' di riposo ai suoi ragazzi, bravi anche ieri contro il Genoa a conquistare tre punti molto complicati. Complici le partite ravvicinate e un po' di fisiologica stanchezza per una squadra che ha speso e sta spendendo tanto, l'Inter ieri ha fatto più fatica del solito. Sarà che alle vittorie con goleada ci si abitua sempre troppo in fretta. Ma la gara giocata ieri dai ragazzi di Inzaghi è stata intelligente, mai disunita nella sua interpretazione e sempre di grande sostanza.

Come raccolto da FCINTER1908, oggi ad Appiano Gentile sono al lavoro solamente Cuadrado e Sensi. Davide Frattesi, come anticipato ieri dal mister, è a posto e si allenerà regolarmente per la partita in programma sabato contro il Bologna. Ma il grande atteso in gruppo questa settimana è Hakan Calhanoglu. Da verificare se rientrerà subito domani con i compagni o nelle sedute immediatamente successive.