Napoli, ds Meluso: “Trofeo molto importante, vogliamo vincere. Inter? Ha ragione Politano”

A Mediaset, il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso ha parlato prima della finale di Supercoppa contro l’Inter: “Un trofeo molto importante, può dare motivazioni poi, ma ci teniamo tutti a far nostra questa coppa. Sicuramente, se dovessimo vincerlo, ci darebbe una spinta emotiva e motivazionale, anche in vista del doppio confronto di Champions col Barcellona. Percentuali di vincere il trofeo? Siamo particolarmente rimaneggiati, c’è stata anche la defezione di Mario Rui, ma le parole di Politano mi hanno fatto molto piacere : si parte 50 e 50, questo è lo spirito.

Zerbin per Mario Rui? Un giocatore di qualità tecniche e gamba, ha progressione, resistenza, forza fisica. Una scelta per non schiacciarci troppo dietro, il mister vede tutti i giorni i giocatori e li conosce sempre più. Una sostituzione che condivido in pieno. Se andrà al Monza? Se dovesse andare, il prestito è comunque secco, non è ancora una cosa decisa, pensiamo a stasera e Zerbin sarà protagonista”.