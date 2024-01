Napoli-Inter, le formazioni ufficiali: Acerbi al posto di Bastoni, c’è De Vrij dal 1′

Ci siamo. Sta per iniziare la finale di Supercoppa italiana, la terza in tre anni per l'Inter targata Simone Inzaghi. I nerazzurri, reduci dalle vittorie su Juventus e Milan, affrontano stasera il Napoli alla ricerca del tris che sarebbe da record anche per il loro tecnico. A Riad non sarà per nulla facile, perché gli azzurri si giocano l'ultima chance di salvare una stagione finora disastrosa, ma contro la Lazio si è visto che tipo di fame abbia l'Inter e quanto tenga a questo trofeo. Tutto aperto prima degli ultimi 90', che non prevedono supplementari in caso di parità.