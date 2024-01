Politano: “Inter favorita? Siamo in ripresa, si parte al 50 e 50 in finale”

A Mediaset, il giocatore del Napoli Matteo Politano ha parlato prima della finale di Supercoppa contro l’Inter. “Sappiamo l’importanza di questa partita, c’è un popolo intero che ci sostiene e guarda, dobbiamo dare il massimo, vedremo se riusciremo a portare a casa il risultato. Inter favorita? In finale si parte 50 e 50, loro stanno attraversando un bel momento, noi siamo in ripresa, potremo mettere in difficoltà l’Inter. Rigori? Meglio chiuderla prima del 90’”.