Fiorentina, Barone: “Ikoné non andrà alla Roma: non è proprio sul mercato”

La Fiorentina chiude la porta alla Roma per lo scambio tra Ikoné e Belotti. È arrivata la frenata definitiva, ne ha parlato il direttore generale della Fiorentina Joe Barone sui canali del club: "Voglio chiudere un dettaglio per la società e la squadra: Jonathan Ikoné non è sul mercato, non è in vendita. Non andrà alla Roma, rimane alla Fiorentina. Quindi, chiedo a tutta la tifoseria, di stare accanto al gruppo.