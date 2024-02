Florenzi: “Pari amaro con l’Atalanta. Dovevamo vincere. Leao? Pretendo…”

«Un pari amaro». Così Alessandro Florenzi su DAZN ha definito il pareggio contro l'Atalanta di Gasperini. «Non per la prestazione - ha specificato subito il calciatore del Milan- ma per il risultato. Abbiamo fatto una delle prestazioni più convincenti di quest'anno per come abbiamo approcciato la gara. Ai punti la dovevamo vincere voi».