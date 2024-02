Le parole del calciatore rossonero dopo la sconfitta contro il Monza di Palladino per 4-2

«È una partita in cui abbiamo fatto tanti errori e siamo molto dispiaciuti ma penso che questa gara la dobbiamo lasciare qui e domani a Milanello dobbiamo pensare a preparare le partite al meglio per tornare al nostro livello e vincere». Così Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha commentato la sconfitta col Monza per 4-2.