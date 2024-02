Ieri Pulisic non si è allenato perché era ancora stanco e anche Leao non poteva giocare perché non si sentiva a posto col polpaccio. Pulisic comunque non avrebbe giocato, giusto che riposi anche lui. Ripeto abbiamo commesso tanti errori per una squadra del nostro livello, era tanto che non succedeva e questo ci deve far riflettere per la prossima partita. Abbiamo fatto errori pesanti, tutti potevamo fare meglio, è una sconfitta che fa male ma ci dovrà far affrontare le prossime partite con più determinazione.