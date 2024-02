«È difficile fare dei lavori e bisognerebbe traslocare come ha fatto il Real o l'Atalanta, ma non abbiamo stadi con capienza simile a San Siro e per questo abbiamo studiato soluzioni alternative. La lettera di Webuild non mi rassicura ma siamo pronti a prendere in considerazione la ristrutturazione di San Siro se ci viene garantito il fatto che continuiamo a giocare lì, senza la garanzia formale lavoriamo sul progetto del nuovo stadio su cui lavoriamo da tempo. Io personalmente ho sempre pensato sia impossibile restare a San Siro. Ma se viene da me un costruttore e mi dà garanzie io la prendo in considerazione. Ci vado da quando ero ragazzino, ma come facciamo a ristrutturarlo e a giocare allo stesso tempo?», ha aggiunto.

-Vi siete dati un tempo per prendere la decisione sullo stadio?

Stiamo andando dritti su ipotesi San Donato e il resto è un'eccezione. 40 mln spesi per il terreno a San Donato è una prova che vogliamo lavorare su questo progetto. La lettera che ci è arrivata è ancora un forse, non dà garanzie, non è una risposta al mio quesito».

-Risposta del Milan su monopolizzazione Inter del campionato?

Quando guardo il Milan lo guardo come azienda. Il nostro obiettivo per quest'anno era qualificarci per CL dell'anno prossimo e siamo sulla buona strada. Primo obiettivo, poi ci daremo nuovi obiettivi e li annunceremo. Questo avendo un occhio attendo all'equilibrio economico, base di ogni strategia sportiva. Per il momento sta avvenendo questo.

-Sogno scudetto ancora possibile?

Sarebbe obiettivo in più da cosa abbiamo in nostre strategie? Lotteremo per un piazzamento, ogni partita è una finale e faremo quanto possibile.

(Fonte: DAZN)

