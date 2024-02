Trentatre i punti che sono serviti l'anno scorso al Genoa per salvarsi. A DAZN, Alberto Gilardino ha parlato della vittoria contro l'Udinese per due a zero. «Ci servono i 42 punti per la salvezza, ed è quello che ho detto ai miei. Serve fare uno step superiore, dobbiamo migliorarci e lavorare perché adesso arrivano partite come quella di Milano con l'Inter, quella di Monza quella con la Juve», ha sottolineato.